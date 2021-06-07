Рамос согласился на условия «Реала», но клуб сообщил, что срок предложения истек. Серхио хочет обсудить вопрос с Пересом

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Защитник Серхио Рамос изменил свое мнение по вопросу продления контракта с «Реалом».

35-летний игрок согласился принять условия, которые «сливочные» предлагали ему на протяжении сезона – соглашение на один год с 10-процентным понижением зарплаты.

Однако «Реал» сообщил Рамосу, что это предложение истекло по окончании розыгрыша чемпионата Испании.

Теперь клуб работает над формированием состава, не включая Рамоса в свои планы, как и просил сам футболист в марте. Мадридцы готовы обсудить с капитаном только вопрос церемонии прощания.

Тем не менее Рамос намерен в ближайшее время пообщаться с президентом «Реала» Флорентино Пересом, чтобы попытаться убедить его продлить соглашением с ним.

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