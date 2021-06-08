Эден Азар не выйдет в старте Бельгии на матч с Россией (Gol)

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Сборные Бельгии и России сыграют 12 июня в первом туре группового этапа чемпионата Европы.

По информации телеканала Gol, полузащитник бельгийцев Эден Азар в стартовом составе на поле не выйдет.

Ранее хавбек заявлял, что готов еще не на сто процентов.

30-летний игрок «Реала» пропустил значительную часть минувшего клубного сезона из-за травм и болезни.

Сегодня стало известно, что хавбек Кевин де Брюйне пропустит игру с Россией из-за повреждения.

Азар снялся в промо сборной Бельгии и «Макдоналдса». Конечно, с бургерами

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