Эден Азар не выйдет в старте Бельгии на матч с Россией (Gol)

Сборные Бельгии и России сыграют 12 июня в первом туре группового этапа чемпионата Европы.
По информации телеканала Gol, полузащитник бельгийцев Эден Азар в стартовом составе на поле не выйдет.
Ранее хавбек заявлял, что готов еще не на сто процентов.
30-летний игрок «Реала» пропустил значительную часть минувшего клубного сезона из-за травм и болезни.
Сегодня стало известно, что хавбек Кевин де Брюйне пропустит игру с Россией из-за повреждения.
Азар снялся в промо сборной Бельгии и «Макдоналдса». Конечно, с бургерами