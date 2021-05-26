Матч России и Бельгии обслужит Матеу Лаос. Испанец работал на финале ЛЧ

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Назначены судьи на первые матчи Евро-2020 в группе B.

Главным арбитром игры между сборными России и Бельгии будет испанец Антонио Матеу Лаос, работавший на финале Лиги чемпионов-2021 между «Челси» и «Манчестер Сити» (1:0).

Его помощниками станут Пау Себриан и Роберто дель Паломар, за ВАР будет отвечать Алехандро Эрнандес.

Матч сборных Дании и Финляндии обслужит бригада английских рефери во главе с Энтони Тэйлором.

Скрытый герой финала ЛЧ – судья Матеу Лаос: устроил мини-перфоманс с Рюдигером, почти не ошибался, а после матча заплакал

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