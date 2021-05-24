«Вегас» сыграет в серии за выход в финал Кубка Стэнли в 3-й раз за 4 сезона своей истории

Теги Монреаль Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Вегас Хоккей

«Вегас» вышел в полуфинал Кубка Стэнли, пройдя «Колорадо» (4-2, 6:2 в шестом матче) в серии второго раунда. 

«Голден Найтс» сыграют в серии за выход в финал Кубка Стэнли в 3-й раз за 4 сезона своей истории. 

Ранее в истории НХЛ такого результата добивались «Рейнджерс» и «Сент-Луис». 

В 2018 году «Вегас» обыграл «Виннипег» (4-1) в финале Западной конференции, после чего уступил «Вашингтону» (1-4) в главном финале. В 2020 году в финале Запада «рыцари» уступили «Далласу» (1-4). 

Соперником «Вегаса» в полуфинале будет «Монреаль»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья