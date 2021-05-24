«Вегас» сыграет в серии за выход в финал Кубка Стэнли в 3-й раз за 4 сезона своей истории

«Вегас» вышел в полуфинал Кубка Стэнли, пройдя (4-2, 6:2 в шестом матче) в серии второго раунда.

«Голден Найтс» сыграют в серии за выход в финал Кубка Стэнли в 3-й раз за 4 сезона своей истории.

Ранее в истории такого результата добивались «Рейнджерс» и «Сент-Луис».

В 2018 году «Вегас» обыграл «Виннипег» (4-1) в финале Западной конференции, после чего уступил «Вашингтону» (1-4) в главном финале. В 2020 году в финале Запада «рыцари» уступили «Далласу» (1-4).

Соперником в полуфинале будет .