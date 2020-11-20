«Локо» может пригласить Газизова, если уйдет Кикнадзе. Стороны уже контактировали («Чемпионат»)

«Локомотив» может пригласить генерального директора , если покинет клуб.

«Если Газизов уйдет из «Спартака», может позвать его на место Кикнадзе, позиции которого в последнее время не очень крепки.

Пока «Локо» и Газизов не вели переговоры, но стороны обсудили возможность сотрудничества», – сообщил один из источников «Чемпионату».

Ранее стало известно, что Газизов уже договорился с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о расторжении контракта с клубом. Он стал гендиректором красно-белых в июле.

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