«Локо» может пригласить Газизова, если уйдет Кикнадзе. Стороны уже контактировали («Чемпионат»)

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Василий Кикнадзе Шамиль Газизов Чемпионат.com Футбол

«Локомотив» может пригласить генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, если Василий Кикнадзе покинет клуб.

«Если Газизов уйдет из «Спартака», «Локомотив» может позвать его на место Кикнадзе, позиции которого в последнее время не очень крепки.

Пока «Локо» и Газизов не вели переговоры, но стороны обсудили возможность сотрудничества», – сообщил один из источников «Чемпионату».

Ранее стало известно, что Газизов уже договорился с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о расторжении контракта с клубом. Он стал гендиректором красно-белых в июле.

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