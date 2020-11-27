«Краснодар» первым выиграл в группах еврокубков среди клубов РПЛ. Было 0 побед в 17 матчах

Теги ЦСКА Локомотив Зенит Ренн премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Краснодар Футбол

«Краснодар» победил «Ренн» (1:0) в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Команда Мурада Мусаева первой среди клубов РПЛ выиграла матч в еврокубках на групповой стадии в нынешнем сезоне. До этого момента российские команды на протяжении 17 матчей не могли добиться победы.

Во вторник «Локомотив» уступил дома «Зальцбургу» (1:3) в Лиге чемпионов. До вчерашнего матча на счету москвичей было три ничьих и одно поражение в группе A Лиги чемпионов.

«Краснодар» добился одной ничьей и трижды проиграл в группе E до сегодняшнего вечера. Аналогичные результаты показывал «Зенит», выступающий в группе F.

ЦСКА трижды сыграл вничью и один раз потерпел поражение в группе К в Лиге Европы.

Помимо «Краснодара», сегодня матч в ЛЧ проведет «Зенит» – против «Брюгге».

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