Семак о задачах «Зенита»: «Выигрывать РПЛ, быть конкурентоспособными в Европе. В этом году были сложности»

Главный тренер «Зенита» высказался о выступлении клуба в Лиге чемпионов после поражения от (0:3), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– «Брюгге» не доигрывал прошлый чемпионат. В Бельгии это решение критиковали, сейчас же, наоборот, считают, что оно позволило быть свежее. Если в 2021-м чемпионат снова нужно будет остановить, что можете посоветовать?

– Два решения. Кому-то нравится вариант закончить, как предлагал Слуцкий. Между сезонами нельзя было усилиться, все доукомплектовывались уже по ходу. Для любого тренера это огромные сложности.

С другой стороны, это справедливый итог чемпионата. Здесь сложно выбрать более правильное что-то. Нам не надо было куда-то двигать перерыв из-за климатических условий.

– С таким лимитом вообще можно что-то изменить, чтобы российские клубы лучше выступали в еврокубках?

– Я отчасти коснулся этого вопроса. Когда один-два иностранца вылетают, уровень игры становится слабее. Когда вылетают четыре-пять, сложно говорить о том, что мы можем конкурировать.

Нужно воспитывать своих игроков, давать шансы. Других российских футболистов, которые сейчас могут усилить «Зенит», найти сложно. Тех, кто могут, невозможно купить. Значит, нужно потихоньку растить своих.

– Как найти мотивацию на игру с «Боруссией»?

– У спортсмена одна мотивация – побеждать. Хотим завершить Лигу чемпионов победой. Приложим для этого все усилия.

– Нет опасений, что руководство «Зенита» может отправить вас в отставку?

– Для любого тренера, особенно российского, это сложнейший год со всеми сопутствующими обстоятельствами.

Этот вопрос не ко мне, нужно задавать его руководителям. Мое дело – работать и выполнять задачи, которые стоят передо мной. Что я и делаю.

Задача у нас одна – выигрывать , стараться каждый год быть в Лиге чемпионов. Естественно, строить сильную команду, чтобы быть конкурентоспособными в Европе. Это самое важное.

В этом году были определенные сложности. Надеюсь, в будущем будет легче, – сказал Семак.

Семак о причинах неудачи «Зенита» в ЛЧ: «Глубина состава, готовность игроков – их много. Понимал, что будет сложно»