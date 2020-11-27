Семак о причинах неудачи «Зенита» в ЛЧ: «Глубина состава, готовность игроков. Понимал, что будет сложно»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал поражение от «Брюгге» (0:3) в , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Неудачный результат. В первом тайме пропустили. Вышли во втором тайме с желанием отыграться, но допустили ошибку в обороне и получили пенальти.

После 0:2 достаточно сложно было отыгрываться. Естественно, желание было, в том числе у молодых ребят, но этого было недостаточно для того, чтобы изменить ход матча и добиться положительного результата.

– Не показалось, что был слишком резкий контраст в языке тела между взрослыми и молодыми игроками?

– Действительно, разница большая. В первых играх с и «Лацио» мы играли в близком к боевому составе. При проблемах с составом конкурировать стало сложновато, потому что глубина состава не позволяет конкурировать в Лиге чемпионов.

Надо всегда быть в форме, в боевом составе, тогда мы можем играть. На данный момент разница действительно большая.

Но это прекрасный шанс для молодых игроков получать опыт для того, чтобы прогрессировать.

– Насколько велика разница в физическом состоянии футболистов?

– Конечно, она огромная. Практически все лидеры пропустили порядка месяца. Естественно, после этого очень сложно играть в состоянии, приближенном к максимальному. Естественно, они далеко не в оптимальной форме.

– Вы сказали по поводу проблем с составом. Можно выделить еще две-три причины четвертого места ?

– Причин огромное множество. В прошлом году немного не хватило везения, набрали семь очков, это было неплохо. Была ровная группа, но не хватило в концовке нескольких ведущих футболистов.

Естественно, мы зависим от иностранцев, которые являются ключевыми игроками. Когда выпадает один, уже возникают сложности.

Причин много. Глубина состава. Если кто-то выпадает, уровень сразу падает. Функциональная готовность – время непростое, пришлось достаточно сложно с точки зрения календаря, игроков сборных. Они не могут восстанавливаться.

В этом году было сложно после неудачного старта. С нашими проблемами было достаточно сложно надеяться на борьбу за следующий этап.

– Главный итог турнира для вас?

– Когда мы заходили в турнир, прекрасно понимал, что будет сложно. Хотелось, чтобы вылетало как можно меньше игроков.

В центре обороны у нас был один Прохин, справа вообще не было дублера.

Положительный момент – многие питерские игроки выступили в Лиге чемпионов, почувствовали вкус турнира. Надеюсь, у них большое будущее. Это один из немногих плюсов, – сказал Семак.

У нас закончились слова. Рассказываем о разгроме «Зенита» гифками из «Залечь на дно в Брюгге»