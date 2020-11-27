Дзюба не сыграет с «Брюгге». Он ощутил дискомфорт на тренировке перед вылетом в Бельгию

Нападающий не вошел в заявку команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

32-летний форвард почувствовал дискомфорт в области травмированной мышцы на последней тренировке перед вылетом в Бельгию. Тренерский штаб «Зенита» планировал включить Дзюбу в заявку на матч, но в итоге было решено, что игрок останется в Петербурге.

Дзюба будет готовиться к игре 17-го тура против , пишет журналист Вячеслав Короткин.

Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

«Зенит» сыграет против «Брюгге» в гостях сегодня, начало матча – в 23:00 по московскому времени. В первой игре сине-бело-голубые уступили бельгийцам со счетом 1:2.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Также его можно будет посмотреть на сайте в прямом эфире.

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