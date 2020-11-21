💥«Вашингтон» и «Хьюстон» поменяли Расселла Уэстбрука и Джона Уолла

«Вашингтон» и договорились об условиях обмена, в результате которого разыгрывающий станет игроком «Уизардс», а разыгрывающий переедет в Техас.

Также отдаст пик первого раунда драфта-23, который защищен топ-14. Если выбор не достанется «Хьюстону» в 23-м, то на 24-й распространяется защита с 1 по 12, в 2025-м – защита с 1 по 10, в 2026-м – защита с 1 по 8, затем пик превратится в два пика второго раунда в 2026- и 2027-м.

Оба игрока ранее попросили об обмене: Уэстбрук отказался выступать вместе с Джеймсом Харденом, Уолл был недоволен Брэдли Билом.

Уэстбрук пришел в «Хьюстон» прошлым летом из «Оклахомы» после того, как его друг Харден вынудил руководство клуба обменять Криса Пола. Отношения между Уэстбруком и Харденом испортились в результате неудачного выступления в плей-офф. «Хьюстон» уступил во втором раунде «Лейкерс» – 1-4.

Уэстбрук попал в третью символическую сборную сезона-20. Его средние показатели составили 27,2 очка, 7,9 подбора и 7,0 передачи.

В течение следующих трех сезонов он заработает 133 миллиона долларов. На последний год распространяется опция игрока.

Джон Уолл пропустил последние два года из-за повреждений колена и ахилла. Он за следующие три года получит 132 миллиона долларов.

Джеймс Харден так же, как и Уэстбрук, потребовал обмена. Пока «Рокетс» отказываются выполнять его запросы и рассчитывают, что в следующем сезоне будут бороться за высокие места.

«Лейкерс» еще сильнее, «Финикс» и «Портленд» – ваши новые любимчики, «Филадельфия» верит в остатки «процесса». Кто доминировал в межсезонье?