«Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы, гарантировав себе 3-е место в группе ЛЧ

обыграл (1:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Команда Мурада Мусаева гарантировала себе 3-е место в группе Лиги чемпионов. Южане набрали 4 очка в 5 матчах турнира.

У «Ренна» 1 очко. Французский клуб не сможет догнать конкурента, поскольку уступает ему по очным встречам (1:1, 0:1).

Таким образом, «Краснодар» сыграет в 1/16 финала весной.

«Быки» также стали первым российским клубом, которому удалось победить в еврокубковом матче на групповом этапе в сезоне-2020/21.