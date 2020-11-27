«Краснодар» вышел в плей-офф Лиги Европы, гарантировав себе 3-е место в группе ЛЧ

Теги Ренн премьер-лига Россия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Краснодар Футбол

«Краснодар» обыграл «Ренн» (1:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Команда Мурада Мусаева гарантировала себе 3-е место в группе Лиги чемпионов. Южане набрали 4 очка в 5 матчах турнира.

У «Ренна» 1 очко. Французский клуб не сможет догнать конкурента, поскольку уступает ему по очным встречам (1:1, 0:1).

Таким образом, «Краснодар» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы весной.

«Быки» также стали первым российским клубом, которому удалось победить в еврокубковом матче на групповом этапе в сезоне-2020/21.

Соберите команду суперзвезд Лиги чемпионов и выигрывайте призы каждый тур

 

Опрос

«Краснодар» первым из наших выиграл в Европе – заслужили?
2411 голосов
Конечно! Герои!
44%
Сергей Галицкий
Сделали, что должны были
56%
Маркус Берг

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья