Леброн Джеймс договорился с «Лейкерс» о 2-летнем продлении контракта

Звезда продлит соглашение с клубом еще на два года.

Как сообщает Шэмс Чарания со ссылкой на агента Рича Пола, 35-летний форвард договорился о двухлетнем максимальном продлении, сумма контракта – 85 миллионов долларов.

Прошлый контракт Джеймса был рассчитан до лета 2021 года, с опцией игрока на еще один сезон. Новый контракт будет действовать до 2023 года.

Ожидается, что в 2023 году на драфте НБА будет выбран Бронни Джеймс, старший сын Леброна.

Леброн привел «Лейкерс» в 2020 году к титулу, который стал первым для клуба за 10 лет. В прошлом сезоне игрок набирал 25,3 очка, 10,2 передачи и 7,8 подбора в среднем за матч.

Леброн гонится за Джорданом и вне баскетбола. Стал самым популярным спортсменом в Штатах, стремится к миллиарду долларов, уже снялся в «Космическом джеме-2»