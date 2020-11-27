«МЮ», «ПСЖ» и «РБ» имеют по 9 очков в группе H перед последним туром ЛЧ

Три клуба сохраняют примерно равные шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов из группы H.

В среду «РБ Лейпциг» в гостях добился победы над «Истанбулом» (4:3). «Пари Сен-Жермен» на выезде обыграл (3:1).

лишился шансов продолжить борьбу в весенней стадии какого-либо еврокубка. У турецкого клуба 3 очка, и он останется на 4-м месте в группе.

Остальные участники продолжают борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов. «РБ Лейпциг», и «Манчестер Юнайтед» имеют по 9 очков в преддверии 6-го тура.

В заключительный игровой день групповой стадии немецкий клуб примет соперников из Англии у себя на «Ред Булл Арене». Французской команде предстоит сыграть с «Истанбулом» на «Парк де Пренс» в Париже.

«ПСЖ» превосходит по очным встречам и «Манчестер Юнайтед» (1:2 дома, 3:1 в гостях) и (1:2 в гостях, 1:0 дома). Единственный сыгранный матч между английским и немецким клубами завершился в пользу манкунианцев, разгромивших соперника на «Олд Траффорд» со счетом 5:0.

После 6-го тура клубы, набравшие равное количество очков, будут ранжированы по следующим дополнительным показателям:

1) очки, набранные в очных встречах между командами, делящими места;

2) разница мячей в очных встречах;

3) число забитых голов в очных встречах;

4) число голов, забитых на выезде в очных встречах.

Пока не все очные встречи сыграны, УЕФА в таблицах расставляет команды с равным количеством очков, руководствуясь алфавитным критерием.

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