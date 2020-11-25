Депутат Европарламента о ЧМ-2021: «Будет скандал, если хоккейное сообщество появится на пропагандистском шоу Лукашенко»

Шведский депутат Европарламента Карин Карлсбро высказалась касательно проведения ЧМ-2021 в Беларуси.

Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.

«Это будет скандал, если международное хоккейное сообщество появится на пропагандистском шоу Лукашенко.

Хоккей – любимый вид спорта Лукашенко. Забрать ЧМ вполне может быть более эффективной санкцией, чем те, которые недавно ввел ЕС», – цитирует Карлсбро белорусская Tribuna.com со ссылкой на ETC.se.

Ранее Карлсбро вместе с 40 депутатами Европарламента написала письмо в ИИХФ и Федерацию хоккея Швеции с требованием перенести ЧМ-2021 из Минска и приостановить участие сборной Швеции в турнире в случае, если матчи пройдут в Беларуси.

«Поддерживать режим, использующий оружие против демонстрантов, неприемлемо». Депутат Европарламента о ЧМ-2021 в Минске