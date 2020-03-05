Кейн о BLM: «Мы должны вставать на колено. Образование – это главное, что мы можем сделать»

Нападающий и сборной Англии Харри Кейн считает, что футболисты должны продолжать участвовать в акции в поддержку движения Black Lives Matter.

Игроки, тренеры и официальные лица, присутствующие на матчах , встают на колено в поддержку BLM с рестарта сезона-2019/20. Движение получило популярность после гибели американца Джорджа Флойда, который был задушен полицейским в мае этого года.

«Люди спрашивают, должны ли мы продолжать это делать. Должны.

Они не понимают, что иногда за нами следят миллионы людей по всему миру. Конечно, люди, которые смотрят матчи Премьер-лиги каждую неделю, видят одно и то же каждые выходные.

Но если посмотреть на весь мир, то можно увидеть, что когда некоторые дети, которые смотрят футбол впервые в жизни, видят, как мы встаем на колено, то они спрашивают у родителей, почему мы это делаем.

Это отличный шанс объяснить, почему, а также донести до них свою точку зрения. Образование – это главное, что мы можем сделать. Взрослые могут объяснить своим детям, что значит сохранять единство и помогать другим вне зависимости от их расы», – сказал Кейн.