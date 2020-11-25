Глава МИД Чехии о ЧМ-2021 в Беларуси: «Мы не должны легитимировать репрессивный режим Лукашенко»

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек высказался касательно проведения ЧМ-2021 в Беларуси.

Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.

Ранее правительство Латвии призвало ИИХФ перенести ЧМ-2021 из Беларуси.



«Нельзя не обратить внимания на сильную критику со стороны Латвии возможной организации совместного чемпионата в связи с тем, что сейчас происходит в Беларуси.

Тамошний режим продолжает насильственные действия против мирных демонстрантов. Я не могу представить, чтобы демократический мир поддерживал проведение первенства мира по хоккею в Беларуси Александра Лукашенко.

Мое мнение однозначно: мы не должны проведением этого турнира легитимировать репрессивный режим типа Александра Лукашенко», – сказал Петршичек.

Президент Федерации хоккея Чехии: «Возможно, не отправлю команду в Беларусь на ЧМ-2021»

Чешский политик о ЧМ-2021 в Беларуси: «Считаю совершенно абсурдным продолжать подготовку. Спорт вне политики – наивный аргумент»