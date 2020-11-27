В «Локо» приняли принципиальное решение об отставке Кикнадзе. Его уволят в конце года (Metaratings)

В «Локомотиве» решили прекратить сотрудничество с , занимающим пост гендиректора клуба, пишет Metaratings.ru.

По данным источника, функционер продолжит работать на своем посту до конца календарного года, после чего с высокой долей вероятности будет освобожден от обязанностей по итогам заключительного заседания совета директоров в 2020-м, которое запланировано на конец декабря.

Зимнюю трансферную кампанию «Локомотива» будет курировать новый генеральный директор. Клуб уже ищет замену Кикнадзе и ведет предварительные переговоры, несмотря на заявление члена совета директоров «Локомотива» Юрия Нагорных, который заверил, что относительно Кикнадзе и главного тренера Марко Николича не будет сделано оргвыводов после вылета команды из Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что московский клуб контактировал с нынешним гендиректором «Спартака» Шамилем Газизовым, проведя с ним предварительные консультации.

Кикнадзе входит в совет директоров «Локомотива» с 2013 года. В декабре 2018-го Кикнадзе сменил Илью Геркуса на посту гендиректора клуба.

«Локо» потерял даже третье место. «Зальцбург» раздавил состав с 4 центральными защитниками

«Ред Булл» разорвал «Локомотив» идеальным разнообразием атак. Подбитый «Локо» не знал, что делать