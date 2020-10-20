Лига чемпионов. «МЮ» принимает «ПСЖ», «Барселона» в гостях у «Ференцвароша», «Ювентус» играет с киевским «Динамо»

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В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимает «ПСЖ», «Барселона» на выезде играет с «Ференцварошем», «Ювентус» дома встречается с киевским «Динамо». 

Лига чемпионов

5-й тур

Группа H

Истанбул Турция – РБ Лейпциг Германия 3:4 (1:2, 2:2)
Дата проведения
2 декабря, 20.55, «Башакшехир Фатих Терим»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 26 Поульсен, 0:2 – 43 Мукиеле, 1:2 – 45 Кахведжи, 1:3 – 66 Ольмо, 2:3 – 72 Кахведжи, 3:3 – 85 Кахведжи, 3:4 – 90 Серлот.
ИстанбулГюнок, Шкртел (Епуряну, 46), Болинголи-Мбомбо (Шадли, 36), Карлуш Понк, Рафаэл, Тюрюч, Вишча (Жулиано, 64), Озджан (Текдемир, 46), Кахведжи, Ба, Гульбрандсен (Кривелли, 84).
РБ ЛейпцигГулачи, Упамекано, Мукиеле, Анхелиньо, Конате, Айдара (Орбан, 90), Ольмо (Клюйверт, 87), Кампль (Адамс, 46), Забитцер, Форсберг (Серлот, 65), Поульсен.
Предупреждения:
Шкртел (38), Упамекано (53), Тюрюч (57), Ольмо (67), Текдемир (78), Рафаэл (89).

 

Манчестер Юнайтед Англия – ПСЖ Франция 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
2 декабря, 23.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – Неймар.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Теллес, Магуайр, Мактомини, Фред, Бруну Фернандеш, Кавани, Марсьяль, Рэшфорд.
ПСЖНавас, Флоренци, Маркиньос, Диалло, Кимпембе, Данилу Перейра, Паредес, Верратти, Неймар, Кин, Мбаппе.
Предупреждение:
Фред (23).

Группа G

Ювентус Италия – Динамо Киев Украина 1:0 (первый тайм)
Дата проведения
2 декабря, 23.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 21 Кьеза.
ЮвентусШченсны, де Лигт, Демирал, Бонуччи, Алекс Сандро, Бентанкур, Маккенни, Рэмзи, Кьеза, Роналду, Мората.
Динамо КиевБущан, Забарный, Кендзера, Миколенко, Попов, Вербич, Шапаренко, Цыганков, Шепелев, Родригеш, Сидорчук.
Предупреждения:
Бентанкур (10), Забарный (27).

 

Ференцварош Венгрия – Барселона Испания 0:3 (первый тайм)
Дата проведения
2 декабря, 23.00, «Пушкаш Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 14 Гризманн, 0:2 – 20 Брэйтуэйт, 0:3 – 28, пенальти Дембеле.
ФеренцварошДибус, Хайстер, Блажич, Двали, Ботка, Узуни, Сомалиа, Изаэл, Шигер, Нген, Фримпонг.
БарселонаНето, Дест, Мингеса, Альба, Лангле, Бускетс, Пьянич, Тринкау, Дембеле, Брэйтуэйт, Гризманн.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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