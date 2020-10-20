Лига чемпионов. «МЮ» принимает «ПСЖ», «Барселона» в гостях у «Ференцвароша», «Ювентус» играет с киевским «Динамо»

В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимает «ПСЖ», «Барселона» на выезде играет с «Ференцварошем», «Ювентус» дома встречается с киевским «Динамо».
Лига чемпионов
5-й тур
Группа H
- Дата проведения
- 2 декабря, 20.55, «Башакшехир Фатих Терим»
- Голы:
- 0:1 – 26 Поульсен, 0:2 – 43 Мукиеле, 1:2 – 45 Кахведжи, 1:3 – 66 Ольмо, 2:3 – 72 Кахведжи, 3:3 – 85 Кахведжи, 3:4 – 90 Серлот.
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Истанбул –
Гюнок, Шкртел (Епуряну, 46), Болинголи-Мбомбо (Шадли, 36), Карлуш Понк, Рафаэл, Тюрюч, Вишча (Жулиано, 64), Озджан (Текдемир, 46), Кахведжи, Ба, Гульбрандсен (Кривелли, 84).
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РБ Лейпциг –
Гулачи, Упамекано, Мукиеле, Анхелиньо, Конате, Айдара (Орбан, 90), Ольмо (Клюйверт, 87), Кампль (Адамс, 46), Забитцер, Форсберг (Серлот, 65), Поульсен.
- Дата проведения
- 2 декабря, 23.00, «Олд Траффорд»
- Гол:
- 0:1 – 6 Неймар.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Теллес, Магуайр, Мактомини, Фред, Бруну Фернандеш, Кавани, Марсьяль, Рэшфорд.
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ПСЖ –
Навас, Флоренци, Маркиньос, Диалло, Кимпембе, Данилу Перейра, Паредес, Верратти, Неймар, Кин, Мбаппе.
- Предупреждение:
- Фред (23).
Группа G
- Дата проведения
- 2 декабря, 23.00, «Альянц Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 21 Кьеза.
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Ювентус –
Шченсны, де Лигт, Демирал, Бонуччи, Алекс Сандро, Бентанкур, Маккенни, Рэмзи, Кьеза, Роналду, Мората.
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Динамо Киев –
Бущан, Забарный, Кендзера, Миколенко, Попов, Вербич, Шапаренко, Цыганков, Шепелев, Родригеш, Сидорчук.
- Дата проведения
- 2 декабря, 23.00, «Пушкаш Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.