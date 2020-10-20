Лига чемпионов. «МЮ» принимает «ПСЖ», «Барселона» в гостях у «Ференцвароша», «Ювентус» играет с киевским «Динамо»

В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов принимает «ПСЖ», на выезде играет с «Ференцварошем», дома встречается с киевским «Динамо».

Лига чемпионов

5-й тур

Группа H

Группа G

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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