Лишь «Барселона» выиграла все 5 матчей в группе ЛЧ. Ее ждет «Ювентус» в последнем туре

«Барселона» на выезде разгромила «Ференцварош» (3:0) в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
Команда Роналда Кумана – единственная, кому удалось победить во всех пяти матчах, состоявшихся на данный момент. У нее 15 очков из 15.
«Челси», «Бавария» и «Манчестер Сити» набрали 13 очков, выиграв по 4 матча и по разу сыграв вничью.
Каталонцы в заключительном туре группового этапа встретятся с «Ювентусом» на «Камп Ноу». В первом матче они победили на выезде со счетом 2:0.
«Барселона» разгромила «Ференцварош» (3:0), забили Гризманн, Брэйтуэйт и Дембеле