Лишь «Барселона» выиграла все 5 матчей в группе ЛЧ. Ее ждет «Ювентус» в последнем туре

Теги Бавария Челси Роналд Куман Ювентус Манчестер Сити Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Камп Ноу Ференцварош Футбол

«Барселона» на выезде разгромила «Ференцварош» (3:0) в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Команда Роналда Кумана – единственная, кому удалось победить во всех пяти матчах, состоявшихся на данный момент. У нее 15 очков из 15.

«Челси», «Бавария» и «Манчестер Сити» набрали 13 очков, выиграв по 4 матча и по разу сыграв вничью.

Каталонцы в заключительном туре группового этапа встретятся с «Ювентусом» на «Камп Ноу». В первом матче они победили на выезде со счетом 2:0.

«Барселона» разгромила «Ференцварош» (3:0), забили Гризманн, Брэйтуэйт и Дембеле

Соберите команду суперзвезд Лиги чемпионов и выигрывайте призы каждый тур

 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья