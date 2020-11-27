Лишь «Барселона» выиграла все 5 матчей в группе ЛЧ. Ее ждет «Ювентус» в последнем туре

«Барселона» на выезде разгромила «Ференцварош» (3:0) в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Команда Роналда Кумана – единственная, кому удалось победить во всех пяти матчах, состоявшихся на данный момент. У нее 15 очков из 15.

, и набрали 13 очков, выиграв по 4 матча и по разу сыграв вничью.

Каталонцы в заключительном туре группового этапа встретятся с на . В первом матче они победили на выезде со счетом 2:0.

«Барселона» разгромила «Ференцварош» (3:0), забили Гризманн, Брэйтуэйт и Дембеле