Властимил Петржела: «Зенит» залег на дно в Брюгге – это смешно и грустно. Позорное выступление»

Бывший главный тренер «Зенита» прокомментировал выступление клуба в матче Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:3).

«Это катастрофа. Очень неожиданный результат для меня. Был уверен, что «Зенит» не проиграет, ведь «Брюгге» не такая мощная команда.

Но российская команда слабее, чем я думал. «Зенит» залег на дно в Брюгге – это смешно и грустно. Даже «Краснодар» с «Локомотивом» играют лучше!

Сегодня на тренировке поспорил с ребятами, они мне говорили: «Зенит» снова проиграет». А я сказал: «Вот увидите, они сегодня наконец-то одержат победу». Продолжение вы знаете.

Позорное выступление. В Европе смеются над «Зенитом», да что там в Европе – надо мной в Чехии смеются! Это очень грустно», – сказал Петржела.

У нас закончились слова. Рассказываем о разгроме «Зенита» гифками из «Залечь на дно в Брюгге»