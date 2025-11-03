Расписание этапа Гран-при России в Казани: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Лутфуллин, Садкова, Муравьева

  • Спортс
С 5 по 9 ноября в Казани пройдет этап Гран-при России по фигурному катанию.

3-й этап (КМС – 4-й этап)

5 ноября, среда

17:30 – танцы на льду, КМС, ритм-танец

19:45 – пары, КМС, короткая программа

6 ноября, четверг

13:00 – танцы на льду, КМС, произвольный танец

15:40 – пары, КМС, произвольная программа

17:05 – девушки, КМС, короткая программа

19:45 – юноши, КМС, короткая программа

7 ноября, пятница

12:45 – девушки, КМС, произвольная программа

15:45 – юноши, КМС, произвольная программа

8 ноября, суббота

13:30 – женщины, короткая программа

15:15 – мужчины, короткая программа

17:00 – пары, короткая программа

9 ноября, воскресенье

13:00 – женщины, произвольная программа

15:00 – мужчины, произвольная программа

17:00 – пары, произвольная программа

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.

Состав участников

Мужчины: Егор Баулин, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Илья Мавлянов, Артемий Маринин, Александр Мельников, Андрей Мухортов, Никита Сарновский, Степан Тартыгин.

Женщины: Мария Захарова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Любовь Рубцова, Дарья Садкова, Ульяна Третьякова, Виктория Федянина, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Дина Хуснутдинова, Вероника Яметова.

Пары: Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова – Даниль Галимов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик, Майя Шегай – Андрей Шадерков.

Список участников юниорских соревнований можно посмотреть здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
