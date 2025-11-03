Расписание этапа Гран-при России в Казани: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Лутфуллин, Садкова, Муравьева
Гран-при России по фигурному катанию
3-й этап (КМС – 4-й этап)
«Идель»
Казань
5 ноября, среда
17:30 – танцы на льду, КМС, ритм-танец
19:45 – пары, КМС, короткая программа
6 ноября, четверг
13:00 – танцы на льду, КМС, произвольный танец
15:40 – пары, КМС, произвольная программа
17:05 – девушки, КМС, короткая программа
19:45 – юноши, КМС, короткая программа
7 ноября, пятница
12:45 – девушки, КМС, произвольная программа
15:45 – юноши, КМС, произвольная программа
8 ноября, суббота
13:30 – женщины, короткая программа
15:15 – мужчины, короткая программа
17:00 – пары, короткая программа
9 ноября, воскресенье
13:00 – женщины, произвольная программа
15:00 – мужчины, произвольная программа
17:00 – пары, произвольная программа
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.
Состав участников
Мужчины: Егор Баулин, Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Илья Мавлянов, Артемий Маринин, Александр Мельников, Андрей Мухортов, Никита Сарновский, Степан Тартыгин.
Женщины: Мария Захарова, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Любовь Рубцова, Дарья Садкова, Ульяна Третьякова, Виктория Федянина, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Дина Хуснутдинова, Вероника Яметова.
Пары: Юлия Артемьева – Алексей Брюханов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова – Даниль Галимов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Елизавета Осокина – Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина – Илья Княжук, Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик, Майя Шегай – Андрей Шадерков.
Список участников юниорских соревнований можно посмотреть здесь.