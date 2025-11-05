Гран-при России. «Идель». КМС. Базылюк, Принева, Сарновская, Парсегова, Сарафанова, Ореховская покажут короткие программы
6 ноября на Гран-при России среди юниоров в Казани девушки выступят с короткими программами.
Гран-при России среди юниоров
4-й этап, «Идель»
Казань
Девушки, КМС
Короткая программа
Начало – 17:05 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Елизавета Банных
2. Эльвина Тугузбаева
3. Арина Ореховская
4. Ирина Гаращук
6. Маргарита Котененва
Вторая разминка
7. Ксения Бородина
8. Агата Морозова
9. Карина Соболева
10. Арина Парсегова
11. Майя Сарафанова
12. Амалия Насыбуллина
Третья разминка
13. Елизавета Степанова
14. Альбина Герасимова
15. Маргарита Энкина
16. Алена Принева
18. София Сарновская
