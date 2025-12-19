Алиса Двоеглазова: «На чемпионате России выступать психологически проще, чем на Гран-при. Была внутренняя уверенность»

Двоеглазова: на чемпионате России было выступать проще, чем на Гран-при.

Алиса Двоеглазова заявила, что ей было психологически проще выступать на чемпионате России, чем на Гран-при.

После короткой программы фигуристка идет второй, лидирует Аделия Петросян.

«Мне все очень понравилось сегодня выступать, особенно поддержка публики. Получила очень много положительных эмоций.

Последний стартовый номер? Устала ждать своего выступления. Но я предчувствовала, что могу вытянуть крайний номер, поэтому была к этому готова.

Это мой дебют на чемпионате России — все впервые. Но мне здесь было выступать психологически проще, чем на Гран-при. Была внутренняя уверенность», — сказала Двоеглазова.