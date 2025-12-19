Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
Куликова: в короткой программе на ЧР не зажалась, дала максимум эмоций.
Елизавета Куликова поделилась эмоциями после короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
— Расплакаться не готова, но очень рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам. На тренировках катаю хорошо, а на соревнованиях зажимаюсь. Считаю, что здесь не зажалась, дала максимум эмоций.
— Как получилось так откатать?
— Больше головой. Во время проката думала о хореографе, вспоминала ее слова. Она говорит про эмоции и раскрепощение, — сказала Куликова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
