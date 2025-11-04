0

Гран-при России. «Идель». КМС. Пестова и Лагутов, Фефелова и Валов, Слуцкая и Гончаров выступят с ритм-танцами

5 ноября юниорские дуэты покажут ритм-танцы на Гран-при России в Казани.

Гран-при России среди юниоров

4-й этап, «Идель»

Казань

Танцы на льду, КМС

Ритм-танец

Начало – 17:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

Александра Буторина – Кирилл Махов

Софья Грабчак – Максим Полторак

Капитолина Кряковцева – Арсений Ивлев

Лилия Литенко – Глеб Солович

Зоя Пестова – Сергей Лагутов

Елизавета Ростилова – Денис Ауров

Ангелина Сенько – Тимофей Пилипенко

Ирина Скопина – Дмитрий Симонов

Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров

Полина Тихонова – Матвей Лысов

Ульяна Трушникова – Кирилл Ведерников

Мария Фефелова – Артем Валов

Милана Чегемова – Кирилл Евграфов

Ульяна Черных – Роман Федотов

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.

Расписание этапа Гран-при России в Казани: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Лутфуллин, Садкова, Муравьева

