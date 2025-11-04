Гран-при России. «Идель». КМС. Пестова и Лагутов, Фефелова и Валов, Слуцкая и Гончаров выступят с ритм-танцами
5 ноября на Гран-при России среди юниоров в Казани дуэты покажут ритм-танцы.
Гран-при России среди юниоров
4-й этап, «Идель»
Казань
Танцы на льду, КМС
Ритм-танец
Начало – 17:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Александра Буторина – Кирилл Махов
Софья Грабчак – Максим Полторак
Капитолина Кряковцева – Арсений Ивлев
Лилия Литенко – Глеб Солович
Зоя Пестова – Сергей Лагутов
Елизавета Ростилова – Денис Ауров
Ангелина Сенько – Тимофей Пилипенко
Ирина Скопина – Дмитрий Симонов
Варвара Слуцкая – Глеб Гончаров
Полина Тихонова – Матвей Лысов
Ульяна Трушникова – Кирилл Ведерников
Мария Фефелова – Артем Валов
Милана Чегемова – Кирилл Евграфов
Ульяна Черных – Роман Федотов
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.
