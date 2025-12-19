1

Чемпионат Японии. Сакамото выиграла короткую программу, Шимада – 2-я, Накаи – 3-я, Чиба – 4-я, Кагияма лидирует у мужчин

Сакамото и Кагияма лидируют на чемпионате Японии после короткой программы.

Каори Сакамото и Юма Кагияма лидируют на чемпионате Японии по фигурному катанию после короткой программы. 

Чемпионат Японии

19 декабря

Женщины, короткая программа

1. Каори Сакамото – 79,43

2. Мао Шимада – 79,33

3. Ами Накаи – 77,50

4. Моне Чиба - 74,60

5. Маюко Ока – 73,20

6. Ринка Ватанабэ – 71,36

7. Юна Аоки – 69,84

8. Вакаба Хигучи – 69,47

9. Мария Эгава – 64,76...

16. Рино Матцуике – 61,26...

21. Рион Сумийоши – 56,37

Мужчины, короткая программа

1. Юма Кагияма – 104,27

2. Као Миура – 95,65

3. Рио Наката – 89,91

4. Кадзуки Томоно – 88,05

5. Шун Сато – 87,99

6. Сота Ямамото –  82,21

7. Такэру Аминэ Катаисэ – 78,40

8. Сена Мияке – 75,94

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
