Чемпионат Японии. Сакамото выиграла короткую программу, Шимада – 2-я, Накаи – 3-я, Чиба – 4-я, Кагияма лидирует у мужчин
Сакамото и Кагияма лидируют на чемпионате Японии после короткой программы.
Каори Сакамото и Юма Кагияма лидируют на чемпионате Японии по фигурному катанию после короткой программы.
Чемпионат Японии
19 декабря
Женщины, короткая программа
1. Каори Сакамото – 79,43
2. Мао Шимада – 79,33
3. Ами Накаи – 77,50
4. Моне Чиба - 74,60
5. Маюко Ока – 73,20
6. Ринка Ватанабэ – 71,36
7. Юна Аоки – 69,84
8. Вакаба Хигучи – 69,47
9. Мария Эгава – 64,76...
16. Рино Матцуике – 61,26...
21. Рион Сумийоши – 56,37
Мужчины, короткая программа
1. Юма Кагияма – 104,27
2. Као Миура – 95,65
3. Рио Наката – 89,91
4. Кадзуки Томоно – 88,05
5. Шун Сато – 87,99
6. Сота Ямамото – 82,21
7. Такэру Аминэ Катаисэ – 78,40
8. Сена Мияке – 75,94
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости