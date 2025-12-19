Сакамото и Кагияма лидируют на чемпионате Японии после короткой программы.

Каори Сакамото и Юма Кагияма лидируют на чемпионате Японии по фигурному катанию после короткой программы. Чемпионат Японии 19 декабря Женщины, короткая программа 1. Каори Сакамото – 79,43 2. Мао Шимада – 79,33 3. Ами Накаи – 77,50 4. Моне Чиба - 74,60 5. Маюко Ока – 73,20 6. Ринка Ватанабэ – 71,36 7. Юна Аоки – 69,84 8. Вакаба Хигучи – 69,47 9. Мария Эгава – 64,76... 16. Рино Матцуике – 61,26... 21. Рион Сумийоши – 56,37 Мужчины, короткая программа 1. Юма Кагияма – 104,27 2. Као Миура – 95,65 3. Рио Наката – 89,91 4. Кадзуки Томоно – 88,05 5. Шун Сато – 87,99 6. Сота Ямамото – 82,21 7. Такэру Аминэ Катаисэ – 78,40 8. Сена Мияке – 75,94