Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»

Ягудин назвал Синицыну Плисецкой фигурного катания.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил выступление Ксении Синицыной в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания», – сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Синицына за прокат получила 67,96 балла.