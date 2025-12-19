Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил выступление Ксении Синицыной в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
«Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания», – сказал Ягудин в эфире Первого канала.
Синицына за прокат получила 67,96 балла.
Опубликовала: Мария Величко
