0

Дина Хуснутдинова: «На первом чемпионате России хотелось показать максимум. Была лучше готова, чем прокатала»

Хуснутдинова: к чемпионату России была лучше готова, чем прокатала.

Дина Хуснутдинова осталась недовольная прокатом короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге (7-е место). 

«Я сильно переживала. Это мой первый чемпионат России, хотелось показать максимум. Была лучше готова, чем прокатала, хочу реабилитироваться в произвольной программе, чтобы все получилось.

Поддержка зрителей очень помогает, очень рада, что пришло столько людей.

Что сказала Этери Георгиевна, что тройной аксель получился? Она дала напутственные слова, я собралась и сделала его. Что сказала, останется в секрете.

Оценки мотивируют откататься завтра лучше, будет ли четверной прыжок в произвольной, решим завтра после тренировки», — сказала Хуснутдинова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoДина Хуснутдинова
женское катание
logoчемпионат России
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Аделия Петросян: «Очень рада, что именно сейчас начинаю набирать форму. Она, естественно, еще не пиковая – надеюсь, он придется на февраль»
8 минут назад
Тарасова заплакала после проката Петросян с тройным акселем, Сихарулидзе и Коган аплодировали стоя
24 минуты назад
Аделия Петросян: «Редкие выезды с тройного акселя были две недели назад. В самой программе получился неделю назад»
29 минут назад
Главные новости
Аделия Петросян: «Очень рада, что именно сейчас начинаю набирать форму. Она, естественно, еще не пиковая – надеюсь, он придется на февраль»
8 минут назад
Тарасова заплакала после проката Петросян с тройным акселем, Сихарулидзе и Коган аплодировали стоя
24 минуты назад
Аделия Петросян: «Редкие выезды с тройного акселя были две недели назад. В самой программе получился неделю назад»
29 минут назад
⚡ Чемпионат России. Петросян выиграла короткую программу, Двоеглазова – 2-я, Фролова – 3-я
32 минуты назад
Петросян исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России
52 минуты назад
Вероника Яметова: «Сейчас я показываю лучший результат за прошедшую половину сезона. Я была уверена, что у меня все получится»
сегодня, 16:57
Петр Гуменник: «Получить титул чемпиона России — не то чтобы это принципиально, но, конечно, очень бы хотелось этого, ведь это большой престиж»
сегодня, 16:47
Гуменник о произвольной Малинина с 7 четверными: «Это где‑то на грани того, чтобы демотивировать»
сегодня, 16:29
Нелюбова и Елисова исполнили тройной аксель в короткой программе на чемпионате России
сегодня, 16:12
Евгений Семененко: «Рад, что удается держать динамику чистых коротких программ в этом сезоне»
сегодня, 16:05
Ко всем новостям
Последние новости
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
сегодня, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
сегодня, 17:03
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
сегодня, 13:30
Туктамышева о работе на финале Гран-при в Японии: «Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним. Это оказалось совсем не просто»
сегодня, 12:55
Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выйдут на лед с произвольными программами
сегодня, 06:50
Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
сегодня, 06:40
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
вчера, 10:09
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12