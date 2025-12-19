Дина Хуснутдинова: «На первом чемпионате России хотелось показать максимум. Была лучше готова, чем прокатала»
Хуснутдинова: к чемпионату России была лучше готова, чем прокатала.
Дина Хуснутдинова осталась недовольная прокатом короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге (7-е место).
«Я сильно переживала. Это мой первый чемпионат России, хотелось показать максимум. Была лучше готова, чем прокатала, хочу реабилитироваться в произвольной программе, чтобы все получилось.
Поддержка зрителей очень помогает, очень рада, что пришло столько людей.
Что сказала Этери Георгиевна, что тройной аксель получился? Она дала напутственные слова, я собралась и сделала его. Что сказала, останется в секрете.
Оценки мотивируют откататься завтра лучше, будет ли четверной прыжок в произвольной, решим завтра после тренировки», — сказала Хуснутдинова.
