0

Гран-при России. «Идель». КМС. Халиуллин, Карартынян, Солодников, Хамзин, Лукин выступят с произвольными программами

Халиуллин и Карартынян покажут произвольные программы на Гран-при России.

7 ноября юноши выйдут на лед на этапе в Казани.

Гран-при России среди юниоров

4-й этап, «Идель»

Казань

Юноши, КМС

Произвольная программа

Начало – 15:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Денис Яшин

2. Константин Романов

3. Иван Теленков

4. Искандер Амиров

5. Лев Бобык

6. Владислав Скворцов

Вторая разминка

7. Тимофей Бочков

8. Илья Неретин

9. Алексей Ефременко

10. Михаил Клепацкий

11. Александр Чмиль

12. Илья Мальков

Третья разминка

13. Кирилл Андреянов

14. Марк Лукин

15. Роман Хамзин

16. Макар Солодников

17. Эдуард Карартынян

18. Ильяс Халиуллин

Положение после короткой программы

1. Ильяс Халиуллин – 81,40

2. Эдуард Карартынян – 79,25

3. Макар Солодников – 78,44

4. Роман Хамзин – 77,13

5. Марк Лукин – 77,01

6. Кирилл Андреянов – 75,25

7. Илья Мальков – 72,53

8. Александр Чмиль – 70,27

9. Михаил Клепацкий – 70,10

10. Алексей Ефременко – 67,51

11. Илья Неретин – 67,17

12. Тимофей Бочков – 64,11

13. Владислав Скворцов – 63,74

14. Лев Бобык – 60,40

15. Искандер Амиров – 59,90

16. Иван Теленков – 53,11

17. Константин Романов – 47,17

18. Денис Яшин – 44,73

Расписание этапа Гран-при России в Казани: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Лутфуллин, Садкова, Муравьева

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
