  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Туктамышева о работе на финале Гран-при в Японии: «Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним. Это оказалось совсем не просто»
1

Туктамышева о работе на финале Гран-при в Японии: «Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним. Это оказалось совсем не просто»

Елизавета Туктамышева: работать на финале Гран-при было непросто.

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от поездки на финал Гран-при по фигурному катанию в Японию, где она снимала влоги для платформы Okko.

– Ты ездила на финал Гран-при в Японию и ходила там на шопинг с Каори Сакамото. Как это было?

– Не совсем так. Мы ходили на шопинг с сестрой и встретили на улице Каори. Она тоже шла с огромными пакетами, получилось забавно.

Потом я в магазине еще встретила знакомого, которого не видела лет десять. Он приехал как тренер спортивной пары, причем это было в городе, далеко от катка. Мы даже не в курсе были, что оба в Японии. Удивительная встреча!

– Ты любишь Японию?

– Очень. Любой японский город – это прекрасно, и Нагоя не исключение. Рядом парк, прекрасная погода, магазины... Жаль, времени погулять оставалось мало, потому что мы очень много времени проводили на катке.

Я ходила и на тренировки, и на соревнования. Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним, а смотреть соревнования и брать интервью одновременно оказалось совсем не просто. Особенно когда с каждым из разминки хочется поговорить.

Я впервые работала в таком объеме и даже немного устала. Хотя смотреть фигурное катание обожаю, тем более в такой атмосфере. Там получился настоящий праздник, – сказала Туктамышева в интервью Спортсу’’.

Интервью Туктамышевой о новой жизни: тренерство, работа в медиа, шоу

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoЕлизавета Туктамышева
logoКаори Сакамото
logoсборная России
женское катание
logoФинал Гран-при по фигурному катанию
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Елизавета Туктамышева: «Слежу за историей Костылевой, это очень страшно. Никто не знает, как на ней скажется неуравновешенность самого близкого человека»
сегодня, 12:44
Туктамышева о Лью: «Мне нравится ее внутренний стержень, то, как она себя ощущает на льду. Уже из-за этого я не могу плохо к ней относиться»
сегодня, 12:36
Елизавета Туктамышева: «Тренерство мне безумно интересно, хотя с финансовой точки зрения это несоизмеримо с работой в медиа. Медиа намного выгоднее»
сегодня, 12:24
Главные новости
Чемпионат России. Гуменник, Дикиджи, Кондратюк, Семененко, Угожаев, Федоров, Игнатов, Мозалев выступят с короткими программами
35 минут назадLive
Туктамышева об интервью Кравченко: «Может, кто-то порефлексирует, вспомнит, что он не один, захочет проработать старые травмы. Тогда мы все сделали не зря»
49 минут назад
Елизавета Туктамышева: «Слежу за историей Костылевой, это очень страшно. Никто не знает, как на ней скажется неуравновешенность самого близкого человека»
сегодня, 12:44
Туктамышева о Лью: «Мне нравится ее внутренний стержень, то, как она себя ощущает на льду. Уже из-за этого я не могу плохо к ней относиться»
сегодня, 12:36
Елизавета Туктамышева: «Тренерство мне безумно интересно, хотя с финансовой точки зрения это несоизмеримо с работой в медиа. Медиа намного выгоднее»
сегодня, 12:24
Козловский – Галлямову: «Может, вам на вторую часть сезона взять кавер на «Травиату» из «Смешариков»? Или хотя бы на дорожку»
сегодня, 11:06
Роман Костомаров: «Не разбираюсь в современных танцах на льду. Все усложнилось, нет ни времени, ни желания следить за этим»
сегодня, 10:31
Илья Авербух: «Степанова и Букин – абсолютные лидеры. Кагановская и Некрасов сильно прибавили в этом сезоне, важно было, как они о себе заявят»
сегодня, 09:47
Наталья Бестемьянова: «В восторге от проката Степановой и Букина. Их танец интересный, были абсолютно отыграны акценты»
сегодня, 09:34
Тарасова о том, как изменился уровень российских фигуристок по сравнению с иностранными: «Зачем сравнивать жопу с пальцем?»
сегодня, 09:14
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
22 минуты назад
Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выйдут на лед с произвольными программами
сегодня, 06:50
Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
сегодня, 06:40
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
вчера, 10:09
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38