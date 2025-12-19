Туктамышева о работе на финале Гран-при в Японии: «Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним. Это оказалось совсем не просто»

Елизавета Туктамышева: работать на финале Гран-при было непросто.

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от поездки на финал Гран-при по фигурному катанию в Японию, где она снимала влоги для платформы Okko.

– Ты ездила на финал Гран-при в Японию и ходила там на шопинг с Каори Сакамото. Как это было?

– Не совсем так. Мы ходили на шопинг с сестрой и встретили на улице Каори. Она тоже шла с огромными пакетами, получилось забавно.

Потом я в магазине еще встретила знакомого, которого не видела лет десять. Он приехал как тренер спортивной пары, причем это было в городе, далеко от катка. Мы даже не в курсе были, что оба в Японии. Удивительная встреча!

– Ты любишь Японию?

– Очень. Любой японский город – это прекрасно, и Нагоя не исключение. Рядом парк, прекрасная погода, магазины... Жаль, времени погулять оставалось мало, потому что мы очень много времени проводили на катке.

Я ходила и на тренировки, и на соревнования. Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним, а смотреть соревнования и брать интервью одновременно оказалось совсем не просто. Особенно когда с каждым из разминки хочется поговорить.

Я впервые работала в таком объеме и даже немного устала. Хотя смотреть фигурное катание обожаю, тем более в такой атмосфере. Там получился настоящий праздник, – сказала Туктамышева в интервью Спортсу’’.

