Анна Фролова: «Решили вернуть старую произвольную программу «Кошки». Думаю, что она мне больше подходит по характеру»

Фролова: решили вернуть программу «Кошки», она мне больше подходит.

Анна Фролова объяснила, почему вернула старую произвольную программу под музыку из мюзикла «Кошки».

Фигуристка идет третьей после короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Рада, что сегодня все получилось хорошо. Завтра хочется выступить так же.

После Казани решили вернуть старую произвольную программу «Кошки». Просто захотели — и все. Думаю, что эта программа мне больше подходит по характеру», — сказала Фролова.