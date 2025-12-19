Анна Фролова: «Решили вернуть старую произвольную программу «Кошки». Думаю, что она мне больше подходит по характеру»
Фролова: решили вернуть программу «Кошки», она мне больше подходит.
Анна Фролова объяснила, почему вернула старую произвольную программу под музыку из мюзикла «Кошки».
Фигуристка идет третьей после короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
«Рада, что сегодня все получилось хорошо. Завтра хочется выступить так же.
После Казани решили вернуть старую произвольную программу «Кошки». Просто захотели — и все. Думаю, что эта программа мне больше подходит по характеру», — сказала Фролова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости