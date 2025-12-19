0

Дарья Садкова: «После проката Петросян переживала, что игрушки не успеют убрать и я не успею размяться»

Садкова: после Петросян было выступать стрессово, очень много игрушек.

Дарья Садкова призналась, что ей было сложно выходить на лед в короткой программе на чемпионате России после Аделии Петрсоян.

— Как проходила подготовка к чемпионату России?

— Возникли некоторые сложности, до произвольной оставлю это при себе. Расскажу завтра после проката.

— Каково выступать после Петросян?

— Очень стрессово. Когда стояла в коридоре, слышала, как громко публика поддерживала Аделию. Она откатала чисто, и я не хотела слышать ее баллы, но случайно увидела на бортиках. Подумала: «Молодец».

Когда вышла на лед, было очень много игрушек, дети не успевали их убирать. Было волнительно, потому что переживала, что игрушки не успеют убрать, и я не успею размяться так, как мне нужно. Подумала, что мне тоже придется убирать игрушки, ха-ха. 

— Как вам цифровые бортики?

— Вчера на тренировке сказала Этери Георгиевне [Тутберидзе]: «Ну все, в этот раз под бортик падать точно нельзя. Я даже не знаю, что случилось бы с ними, если бы задела их коньками», — сказала Садкова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
