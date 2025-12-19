  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Дарья Садкова: «Когда приехала на чемпионат России, не ощущала никакого волнения. Санкт-Петербург ассоциируется у меня с контрольными прокатами»
0

Дарья Садкова: «Когда приехала на чемпионат России, не ощущала никакого волнения. Санкт-Петербург ассоциируется у меня с контрольными прокатами»

Садкова: когда приехала на чемпионат России, не ощущала никакого волнения.

Дарья Садкова поделилась эмоциями после проката короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге (4-е место). 

«Во время проката сложно сказать, какие были эмоции. Могу сказать только, что когда сюда приехала, то не ощущала никакого волнения совершенно. Возможно, потому что старты в Санкт-Петербурге для меня ассоциируются с контрольными прокатами, они здесь проходили два года подряд, и как будто приехала – и здесь такая уже домашняя атмосфера.

Единственное, испытала волнение и стрессанула немного после утренней тренировки, не откатала свою программу чисто, сорвала первый лутц. И в целом тренировка могла пройти намного лучше, чем она прошла.

Во время самой тренировки и после нее в течение двух часов испытывала напряжение и стресс. Но у нас был перерыв, было время, чтобы отдохнуть, приехала заранее на каток, чтобы все сделать как мне нужно, не торопясь. К тому же, публика хорошо поддерживала», — сказала Садкова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoчемпионат России
logoДарья Садкова
женское катание
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Дина Хуснутдинова: «На первом чемпионате России хотелось показать максимум. Была лучше готова, чем прокатала»
12 минут назад
Аделия Петросян: «Очень рада, что именно сейчас начинаю набирать форму. Она, естественно, еще не пиковая – надеюсь, он придется на февраль»
20 минут назад
Фото дня: Этери Тутберидзе – веселый оператор Первого канала
сегодня, 09:08
Главные новости
Дина Хуснутдинова: «На первом чемпионате России хотелось показать максимум. Была лучше готова, чем прокатала»
12 минут назад
Аделия Петросян: «Очень рада, что именно сейчас начинаю набирать форму. Она, естественно, еще не пиковая – надеюсь, он придется на февраль»
20 минут назад
Тарасова заплакала после проката Петросян с тройным акселем, Сихарулидзе и Коган аплодировали стоя
36 минут назад
Аделия Петросян: «Редкие выезды с тройного акселя были две недели назад. В самой программе получился неделю назад»
41 минуту назад
⚡ Чемпионат России. Петросян выиграла короткую программу, Двоеглазова – 2-я, Фролова – 3-я
44 минуты назад
Петросян исполнила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России
сегодня, 17:41
Вероника Яметова: «Сейчас я показываю лучший результат за прошедшую половину сезона. Я была уверена, что у меня все получится»
сегодня, 16:57
Петр Гуменник: «Получить титул чемпиона России — не то чтобы это принципиально, но, конечно, очень бы хотелось этого, ведь это большой престиж»
сегодня, 16:47
Гуменник о произвольной Малинина с 7 четверными: «Это где‑то на грани того, чтобы демотивировать»
сегодня, 16:29
Нелюбова и Елисова исполнили тройной аксель в короткой программе на чемпионате России
сегодня, 16:12
Ко всем новостям
Последние новости
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
сегодня, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
сегодня, 17:03
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
сегодня, 13:30
Туктамышева о работе на финале Гран-при в Японии: «Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним. Это оказалось совсем не просто»
сегодня, 12:55
Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выйдут на лед с произвольными программами
сегодня, 06:50
Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
сегодня, 06:40
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
вчера, 10:09
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12