Садкова: когда приехала на чемпионат России, не ощущала никакого волнения.

Дарья Садкова поделилась эмоциями после проката короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге (4-е место).

«Во время проката сложно сказать, какие были эмоции. Могу сказать только, что когда сюда приехала, то не ощущала никакого волнения совершенно. Возможно, потому что старты в Санкт-Петербурге для меня ассоциируются с контрольными прокатами, они здесь проходили два года подряд, и как будто приехала – и здесь такая уже домашняя атмосфера.

Единственное, испытала волнение и стрессанула немного после утренней тренировки, не откатала свою программу чисто, сорвала первый лутц. И в целом тренировка могла пройти намного лучше, чем она прошла.

Во время самой тренировки и после нее в течение двух часов испытывала напряжение и стресс. Но у нас был перерыв, было время, чтобы отдохнуть, приехала заранее на каток, чтобы все сделать как мне нужно, не торопясь. К тому же, публика хорошо поддерживала», — сказала Садкова.