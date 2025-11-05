1

Гран-при России. «Идель». КМС. Карартынян, Лукин, Хамзин, Солодников, Мальков выйдут на лед с произвольными программами

Карартынян, Лукин, Хамзин покажут короткие программы на Гран-при России в Казани.

6 ноября на Гран-при России среди юниоров в Казани юноши выступят с короткими программами. 

Гран-при России среди юниоров

4-й этап, «Идель»

Казань

Юноши, КМС

Короткая программа

Начало – 19:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Искандер Амиров

2. Кирилл Андреянов

3. Марк Лукин

4. Илья Неретин

5. Денис Яшин

6. Лев Бобык

Вторая разминка

7. Тимофей Бочков

8. Владислав Скворцов

9. Алексей Ефременко

10. Константин Романов

11. Александр Чмиль

12. Иван Теленков

Третья разминка

13. Михаил Клепацкий

14. Эдуард Карартынян

15. Макар Солодников

16. Илья Мальков

17. Ильяс Халиуллин

18. Роман Хамзин

Расписание этапа Гран-при России в Казани: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Лутфуллин, Садкова, Муравьева

