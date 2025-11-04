Гран-при России. «Идель». КМС. Доможирова и Вегера, Касинс и Брегей, Двинина и Потапов представят короткие программы
5 ноября юниорские пары покажут короткие программы на Гран-при России в Казани.
5 ноября на Гран-при России среди юниоров в Казани пары выступят с короткими программами.
Гран-при России среди юниоров
4-й этап, «Идель»
Казань
Пары, КМС
Короткая программа
Начало – 19:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участники
Ева Гудэ – Андрей Рудь
Таисия Гусева – Даниил Овчинников
Виктория Двинина – Виктор Потапов
Кира Доможирова – Илья Вегера
Варвара Илюшко – Максимилиан Гребнев
София Диана Касинс – Александр Брегей
Дарья Третьякова – Александр Саморуков
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.
