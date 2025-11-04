0

Гран-при России. «Идель». КМС. Доможирова и Вегера, Касинс и Брегей, Двинина и Потапов представят короткие программы

5 ноября юниорские пары покажут короткие программы на Гран-при России в Казани.

5 ноября на Гран-при России среди юниоров в Казани пары выступят с короткими программами.

Гран-при России среди юниоров

4-й этап, «Идель»

Казань

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 19:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

Ева Гудэ – Андрей Рудь

Таисия Гусева – Даниил Овчинников

Виктория Двинина – Виктор Потапов

Кира Доможирова – Илья Вегера

Варвара Илюшко – Максимилиан Гребнев

София Диана Касинс – Александр Брегей

Дарья Третьякова – Александр Саморуков

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.

Расписание этапа Гран-при России в Казани: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Лутфуллин, Садкова, Муравьева

Анна Лаптева
