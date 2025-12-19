Наталья Бестемьянова: «Сегодня очень хороша была Петросян. Еще мне очень понравилась Захарова – мне кажется, ей придержали оценки»
«Сегодня очень хороша была Аделия Петросян. Просто роскошно! Вроде бы у нее и программа старая, но все равно есть какая-то свежесть, даже помимо роскошного тройного акселя. Аделия — удивительная девочка. Слежу за ней еще с юниорского спорта, она всегда мне очень нравилась!
Петросян очень красиво взрослеет. Из нее получилась очень яркая фигуристка. Теперь ей желаю успехов в произвольной программе.
Если бы Аделия не прыгнула тройной аксель, то была бы жесткая борьба. А с тройным акселем Петросян в абсолютной недосягаемости», — считает Бестемьянова.
«Еще мне очень понравилась Мария Захарова. Она абсолютно роскошная и красивая фигуристка с такой богатой пластикой. У нее есть все. Просто она дебютирует на чемпионате России. Поэтому, мне кажется, ей придержали оценки, тем более у нее во второй половине был каскад, а не всего его так прыгали.
Дай Бог, ей хорошо откататься в произвольной. У нас, как говорится, всегда возвращают долги», — цитирует Бестемьянову Sport 24.