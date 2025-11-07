1

Гран-при России. «Идель». КМС. Сарновская, Сарафанова, Парсегова, Принева, Базылюк выступят с произвольными программами

Сарновская, Принева, Базылюк покажут произвольные программы на Гран-при России.

7 ноября фигуристки выйдут на лед на этапе в Казани.

Гран-при России среди юниоров

4-й этап, «Идель»

Казань

Девушки, КМС

Произвольная программа

Начало – 12:45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Елизавета Банных

2. Маргарита Котенева

3. Эльвина Тугузбаева

4. Маргарита Базылюк

5. Ксения Бородина

6. Ирина Гаращук

Вторая разминка

7. Елизавета Степанова

8. Маргарита Энкина

9. Карина Соболева

10. Амалия Насыбуллина

11. Алена Принева

12. Арина Ореховская

Третья разминка

13. Екатерина Кольцова

14. Агата Морозова

15. Альбина Герасимова

16. Арина Парсегова

17. Майя Сарафанова

18. София Сарновская

Положение после короткой программы

1. София Сарновская – 64,97

2. Майя Сарафанова – 63,42

3. Арина Парсегова – 63,22

4. Альбина Герасимова – 62,82

5. Агата Морозова – 61,45

6. Екатерина Кольцова – 59,80

7. Арина Ореховская – 59,51

8. Алена Принева – 57,51

9. Амалия Насыбуллина – 57,47

10. Карина Соболева – 56,59

11. Маргарита Энкина – 56,48

12. Елизавета Степанова – 56,37

13. Ирина Гаращук – 53,07

14. Ксения Бородина – 52,37

15. Маргарита Базылюк – 51,98

16. Эльвина Тугузбаева – 49,43

17. Маргарита Котенева – 45,10

18. Елизавета Банных – 44,49

Расписание этапа Гран-при России в Казани: там выступят Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Дикиджи, Лутфуллин, Садкова, Муравьева

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Альбина Герасимова
Майя Сарафанова
logoСерия Гран-при России
результаты
Елизавета Степанова
Екатерина Кольцова
София Сарновская
Алена Принева
Карина Соболева
Арина Ореховская
Агата Морозова
Арина Парсегова
logoМаргарита Базылюк
Эльвина Тугузбаева
Маргарита Энкина
женское катание
