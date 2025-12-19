  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Петросян про сериал «Метод Тутберидзе»: «Было обговорено с режиссерами, чтобы они не снимали меня тогда, когда мне не хотелось»
0

Петросян про сериал «Метод Тутберидзе»: «Было обговорено с режиссерами, чтобы они не снимали меня тогда, когда мне не хотелось»

Петросян о сериале про Тутберидзе: не люблю, когда за мной ходят с камерами.

Аделия Петросян рассказала, как снимался сериал о группе Этери Тутберидзе «Метод Тутберидзе» для платформы Okko. 

«Честно, не очень люблю, когда за мной ходят с камерами по пятам. Было обговорено с режиссерами, чтобы они не снимали меня тогда, когда мне не хотелось. Им удалось подстроиться под меня.

Надеюсь, что работа была комфортной с обеих сторон. Формат необычный, показаны все те эмоции, которые есть на самом деле», — сказала Петросян.

«Ты как медуза растекаешься!» Вышел пилот сериала про команду Тутберидзе

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoЭтери Тутберидзе
logoАделия Петросян
logoсборная России
женское катание
logoOkko
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Идеальный прокат Петросян, лучший в карьере! Этери обняла, Тарасова заплакала
сегодня, 18:52
Фото дня: Этери Тутберидзе – веселый оператор Первого канала
сегодня, 09:08
«Ты как медуза растекаешься!» Вышел пилот сериала про команду Тутберидзе
15 декабря, 23:50Фото
Главные новости
Наталья Бестемьянова: «Сегодня очень хороша была Петросян. Еще мне очень понравилась Захарова – мне кажется, ей придержали оценки»
37 минут назад
⚡ Чемпионат России. Петросян выиграла короткую программу, Двоеглазова – 2-я, Фролова – 3-я
сегодня, 18:01
Дарья Садкова: «После проката Петросян переживала, что игрушки не успеют убрать и я не успею размяться»
42 минуты назад
Анна Фролова: «Решили вернуть старую произвольную программу «Кошки». Думаю, что она мне больше подходит по характеру»
50 минут назад
Алиса Двоеглазова: «На чемпионате России выступать психологически проще, чем на Гран-при. Была внутренняя уверенность»
59 минут назад
Дарья Садкова: «Когда приехала на чемпионат России, не ощущала никакого волнения. Санкт-Петербург ассоциируется у меня с контрольными прокатами»
сегодня, 18:42
Дина Хуснутдинова: «На первом чемпионате России хотелось показать максимум. Была лучше готова, чем прокатала»
сегодня, 18:33
Аделия Петросян: «Очень рада, что именно сейчас начинаю набирать форму. Она, естественно, еще не пиковая – надеюсь, он придется на февраль»
сегодня, 18:25
Тарасова заплакала после проката Петросян с тройным акселем, Сихарулидзе и Коган аплодировали стоя
сегодня, 18:09
Аделия Петросян: «Редкие выезды с тройного акселя были две недели назад. В самой программе получился неделю назад»
сегодня, 18:04
Ко всем новостям
Последние новости
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
сегодня, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
сегодня, 17:03
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
сегодня, 13:30
Туктамышева о работе на финале Гран-при в Японии: «Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним. Это оказалось совсем не просто»
сегодня, 12:55
Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выйдут на лед с произвольными программами
сегодня, 06:50
Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
сегодня, 06:40
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
вчера, 10:09
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12