Петросян про сериал «Метод Тутберидзе»: «Было обговорено с режиссерами, чтобы они не снимали меня тогда, когда мне не хотелось»
Петросян о сериале про Тутберидзе: не люблю, когда за мной ходят с камерами.
Аделия Петросян рассказала, как снимался сериал о группе Этери Тутберидзе «Метод Тутберидзе» для платформы Okko.
«Честно, не очень люблю, когда за мной ходят с камерами по пятам. Было обговорено с режиссерами, чтобы они не снимали меня тогда, когда мне не хотелось. Им удалось подстроиться под меня.
Надеюсь, что работа была комфортной с обеих сторон. Формат необычный, показаны все те эмоции, которые есть на самом деле», — сказала Петросян.
«Ты как медуза растекаешься!» Вышел пилот сериала про команду Тутберидзе
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости