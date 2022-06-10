⚡ Главные итоги конгресса ISU: подняли возрастной ценз в женском катании до 17 лет, отстранение России осталось в силе, Лакерник покинул пост вице-президента

В Таиланде завершился конгресс Международного союза конькобежцев (ISU). Какие решения на нем приняли?

1. На конгрессе продлили отстранение наших фигуристов от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

2. При этом Федерация фигурного катания России (ФФКР) избежала временного приостановления членства в ISU: необходимую для этого поправку не приняли.

3. Пожалуй, главное решение этого конгресса – поэтапное повышение возрастного ценза в женском катании. В следующем сезоне ценз останется прежним (15 лет), с сезона-2023/24 взрослыми будут считаться 16-летние спортсменки, а с сезона-24/25 ценз поднимут до 17 лет.

4. Александр Лакерник покинул пост вице-президента ISU, поскольку на конгрессе не приняли поправку, которая позволила бы ему вновь избираться на этот пост – сейчас он не проходит по возрасту. Зато позже его избрали почетным вице-президентом организации.

5. Россия предлагала ужесточить правила переходов фигуристов в другие страны, но это предложение отвергли.

6. ISU ввел квалификационный раунд на чемпионатах мира – там фигуристы будут катать только произвольные программы. Продолжительность чемпионата мира увеличится до 8 дней, число участников тоже здорово возрастет. При этом лучшие фигуристы по итогам прошлого чемпионата мира квалификацию проходить не будут.

7. С нового сезона будет протестирована новая система судейства – судейские панели разделят на техническую и компонентую. Окончательно ее утвердят (или отвергнут) на следующем конгрессе.

8. Конгресс уравнял оценивание каскадов и секвенций. Ранее стоимость элементов в секвенции умножалась на 0,8. Теперь стоимость и каскадов, и секвенций будет складываться из полной базовой стоимости элементов.

9. Число компонентов сократили с пяти до трех: композиции, владения коньком и нового компонента презентация, который включил в себя элементы перформанса и интерпретации музыки. Компонент связующие элементы убрали полностью.

10. Из-за сокращения числа компонентов серьезно подняли их стоимость – теперь они будут считаться по новым коэффициентам.

11. Новым президентом ISU стал зять председателя Samsung Group Чжэ Ель Ким. Он набрал 77 голосов делегатов, его ближайшая конкурентка – американка Патрисия Сент-Питер – получила 24 голоса. Вице-президентом ISU избран канадец Бенуа Лавуа. С 2016 по 2022-й ISU возглавлял Ян Дайкема.

12. Россиянин Александр Кибалко избран в совет ISU – он является членом исполкома Союза конькобежцев России (СКР) и возглавляет технический комитет ISU. Сам Кибалко поблагодарил всех проголосовавших за него за «проявление разума».