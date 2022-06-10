Зять председателя Samsung Group Чжэ Ель Ким избран президентом ISU

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Представитель Южной Кореи Чжэ Ель Ким избран на пост президента Международного союза конькобежцев (ISU).

По итогам голосования на конгрессе ISU, который проходит в Таиланде, Чжэ Ель Ким набрал 77 голосов делегатов, его ближайшая конкурентка – американка Патрисия Сент-Питер – получила 24 голоса. Вице-президентом ISU избран канадец Бенуа Лавуа.

Киму 53 года, он является зятем покойного председателя Samsung Group Ли Гон Хи. С 2016 года входит в Совет ISU. Он работал в координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. С 2011 по 2016 год возглавлял Союз конькобежцев Южной Кореи.

На должность президента ISU также претендовали Сюзанна Рахкамо из Финляндии и серб Слободан Делич (Сербия). Ранее организацию возглавлял Ян Дайкема из Нидерландов.

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