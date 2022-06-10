Зять председателя Samsung Group Чжэ Ель Ким избран президентом ISU

Представитель Южной Кореи Чжэ Ель Ким избран на пост президента Международного союза конькобежцев (ISU).

По итогам голосования на конгрессе ISU, который проходит в Таиланде, Чжэ Ель Ким набрал 77 голосов делегатов, его ближайшая конкурентка – американка Патрисия Сент-Питер – получила 24 голоса. Вице-президентом ISU избран канадец Бенуа Лавуа.

Киму 53 года, он является зятем покойного председателя Samsung Group Ли Гон Хи. С 2016 года входит в Совет ISU. Он работал в координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. С 2011 по 2016 год возглавлял Союз конькобежцев Южной Кореи.

На должность президента ISU также претендовали Сюзанна Рахкамо из Финляндии и серб Слободан Делич (Сербия). Ранее организацию возглавлял Ян Дайкема из Нидерландов.