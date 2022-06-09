Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) увеличил коэффициенты компонентов в фигурном катании после сокращения их количества с пяти до трех.

По новой системе оценки за компоненты в женском одиночном катании будут умножаться на 1,33 (вместо 0,80) в короткой программе и на 2,67 – в произвольной (было 1,60).

В мужском одиночном – на 1,67 (вместо 1) в короткой программе и на 3,33 (2) – в произвольной.

В парном катании – на 1,33 (0,80) в короткой программе и на 2,67 (1,60) – в произвольной.

В танцах на льду – на 1,33 (0,80) в ритм-танце и на 2 (1,20) – в произвольном.

ISU сократил количество компонентов в фигурном катании с пяти до трех