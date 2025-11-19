  • Спортс
Расписание Гран-при Финляндии: там выступят Хендрикс, Гленн, Чиба, Кагияма, Сяо Хим Фа, Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин, Фурнье-Бодри и Сизерон

Опубликовано расписание Гран-при Финляндии по фигурному катанию.

21-22 ноября пройдет этап Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

Finlandia Trophy (Гран-при Финляндии)

Хельсинки, Финляндия

21 ноября, пятница

15:00 – пары, короткая программа 

16:30 – мужчины, короткая программа

18:25 – женщины, короткая программа

20:20 – танцы на льду, ритм-танец

22 ноября, суббота

13:30 – пары, произвольная программа 

15:15 – мужчины, произвольная программа

18:30 – женщины, произвольная программа

20:40 – танцы на льду, произвольный танец

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko.

Состав участников

Мужчины: Стивен Гоголев (Канада), Роман Садовский (Канада), Михаил Селевко (Эстония), Вальтер Виртанен (Финляндия), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Маттео Риццо (Италия), Юма Кагияма (Япония), Сота Ямамото (Япония), Денис Васильев (Латвия), Андреас Нордебак (Швеция), Джейсон Браун (США), Джимми Ма (США).

Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Маделин Скизас (Канада), Ида Кархунен (Финляндия), Оливия Лиско (Финляндия), Селма Валитало (Финляндия), Лорин Шильд (Франция), Моне Чиба (Япония), Рино Мацуике (Япония), Рион Сумийоши (Япония), Эмбер Гленн (США), Брэди Теннелл (США).

Пары: Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада), Чжан Цзясюань – Хуан Ихан (Китай), Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония), Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша), Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США), Элли Кам – Дэнни О’Ши (США).

Танцы на льду: Пайпер ГиллесПоль Пуарье (Канада), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Оливия Смарт – Тим Дик (Испания), Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия), Лоранс Фурнье-Бодри – Гийом Сизерон (Франция), Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания), Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия), Уна Браун – Гэйдж Браун (США), Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США), Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США). 

