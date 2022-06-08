ISU уравнял оценивание каскадов и секвенций

Международный союз конькобежцев ( ) принял решение уравнять оценивание каскадов и секвенций в фигурном катании.

Решение принято во время заседания конгресса ISU в Таиланде.

Секвенция – последовательность прыжков, выполняемая с более долгой подготовкой ко второму элементу (например, когда вторым прыжком идет аксель). Ранее стоимость элементов в секвенции умножалась на 0,8. Теперь стоимость и каскадов, и секвенций будет складываться из полной базовой стоимости элементов.

Предложение принято большинством членов конгресса, против выступил только один делегат.

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