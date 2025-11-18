  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Алексей Ягудин: «Мы нереальная и мегаталантливая нация, способная на очень многое. Но порой у нас есть вот это «на авось», «и так сойдет»
24

Алексей Ягудин: «Мы нереальная и мегаталантливая нация, способная на очень многое. Но порой у нас есть вот это «на авось», «и так сойдет»

Ягудин: русские мегаталантливы, но порой у нас есть вот это «на авось».

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о таланте русских людей, приведя в пример организацию различных соревнований.

«Почитайте русскую литературу, классику. Там очень много и красочно описано, кто живет в нашей стране. Мы нереальная и мегаталантливая нация, способная на очень многое: и коня на скаку остановить, и в горящую избу войти – это, конечно, касается девушек, но и мужики иногда тоже могут! Мы и кашу из топора сварить можем. И так далее. Это все описано уже. Это все про нас. И это правда.

Мы делаем Олимпиаду в Сочи. Сколько говорили: разве в Сочи может пройти зимняя Олимпиада? Да! Прошла! Мы даже из трагедии, когда колечко сжалось и не расслабилось на открытии, сделали бренд. У нас на Евровидении артисты по потолку ходили вверх тормашками. Чемпионат мира по футболу тоже вспомните. Мы правда можем делать мегакрутые проекты. Но порой у нас есть вот это «на авось», «и так сойдет», – сказал Ягудин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Legalbet
logoАлексей Ягудин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Это слабое место Гуменника». Ягудин не согласен с оценками на Гран-при
16 ноября, 17:24
Евгений Семененко: «Мне нравится, как «Гладиатора» катал Ягудин. У меня не косплей, но Алексеем важно вдохновляться»
16 ноября, 14:34
Алексей Ягудин: «Соловьев – прекрасный комментатор. Мы сработались с Василием, Колядой, Щербаковой»
12 ноября, 08:34
Главные новости
Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Артем Федотов, Вадим Воронов, Карартынян, Солодников, Семков выступят с короткими программами
32 минуты назад
Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Костылева, Плескачева, Принева, Петрова, Лебедева выступят с короткими программами
42 минуты назад
Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Гусева и Овчинников, Камалдинова и Маришин, Парсегова и Богданов покажут произвольные программы
51 минуту назад
Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Малеина и Самохин, Шепталина и Пекин, Жабина и Башуров покажут произвольные танцы
58 минут назад
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Петросян и Гуменник возьмут медаль на Олимпиаде? Итоги Гран-при в России и США
сегодня, 19:15
Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов
сегодня, 19:05
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо, Грин и Парсонс, Лим и Куан выступят с ритм-танцами
сегодня, 18:20
Елена Костылева: «Наконец-то заселились в отель в Омске. Была очень тяжелая дорога, но сейчас уже все хорошо»
сегодня, 16:21
«Пусть в жизни будет столько света и вдохновения, сколько на шоу «Ассоль». Мечтай, твори и сияй». Загитова поздравила Медведеву с днем рождения
сегодня, 16:09Фото
Татьяна Тарасова: «Ковентри врет. Как МОК не смешивает политику и спорт, если мы не участвуем в соревнованиях? Это чистая ложь»
сегодня, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
Роднина не считает двойными стандартами заявление Ковентри о спортсменах: «Ранее не она принимала решения»
сегодня, 12:47
Екатерина Рыбакова: «Мы не думали о местах и оценках во время подготовки, просто шли и делали свою работу. Очень рады, что у нас сегодня все получилось»
15 ноября, 16:40
Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию, просто так встречаться времени ни у кого нет»
14 ноября, 18:27
Костомаров об Олимпиаде-2026: «Думаю, соревнования, на которых будут выступать наши спортсмены, должны показывать»
14 ноября, 13:47
Светлана Журова: «Медведева и Гайнутдинов – прекрасный творческий союз. Что касается семейной жизни, желаю им родить новых чемпионов»
12 ноября, 12:56
Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»
11 ноября, 19:31
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
10 ноября, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
10 ноября, 14:50
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13