Алексей Ягудин: «Мы нереальная и мегаталантливая нация, способная на очень многое. Но порой у нас есть вот это «на авось», «и так сойдет»

Ягудин: русские мегаталантливы, но порой у нас есть вот это «на авось».

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о таланте русских людей, приведя в пример организацию различных соревнований.

«Почитайте русскую литературу, классику. Там очень много и красочно описано, кто живет в нашей стране. Мы нереальная и мегаталантливая нация, способная на очень многое: и коня на скаку остановить, и в горящую избу войти – это, конечно, касается девушек, но и мужики иногда тоже могут! Мы и кашу из топора сварить можем. И так далее. Это все описано уже. Это все про нас. И это правда.

Мы делаем Олимпиаду в Сочи. Сколько говорили: разве в Сочи может пройти зимняя Олимпиада? Да! Прошла! Мы даже из трагедии, когда колечко сжалось и не расслабилось на открытии, сделали бренд. У нас на Евровидении артисты по потолку ходили вверх тормашками. Чемпионат мира по футболу тоже вспомните. Мы правда можем делать мегакрутые проекты. Но порой у нас есть вот это «на авось», «и так сойдет», – сказал Ягудин.