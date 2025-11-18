«Если не сделаешь, я тебе два поджопника, а если сделаешь, я тебе один поджопник». Загитова поспорила с Гуменником на чистый прокат во влоге Первого канала
Олимпийская чемпионка Алина Загитова поспорила с Петром Гуменником во влоге Первого канала на этапе Гран-при России в Москве.
На турнире Гуменник занял третье место. После проката он прокомментировал выступление.
– Были свои минусы, недостатки. Также были плюсы. Прокат вполне достойный. Не набрал достаточную форму, выносливости не хватило, поэтому вторую половину программы не удалось хорошо прокатать, силы закончились. И в короткой тоже.
После отдыха я вышел с новыми силами, с энергией, начал вовсю прыгать, туда-сюда крутиться, и спина немного порвалась, так сказать. Пришлось отдых немного продлить. Нужен баланс, чтобы не переусердствовать.
– Где отдыхал?
– В Питере.
– Я понимаю там Мальдивы, Дубай, чилишь на пляжике... В Питере что делал?
– Дома было неплохо. Можно было выспаться, не вставал рано. В университет заглянул. Постарался переключиться на университет, чтобы меня не отчислили во время более интенсивных тренировок. Отбалансировал свою жизнь.
Сейчас буду набирать форму, у меня будут соревнования через неделю в Омске, надеюсь, к ним буду уже лучше готов.
– Хочешь поспорим? Ты говоришь, что все сделаешь, а я тоже надеюсь, что ты все сделаешь, но если не сделаешь, я тебе два поджопника, а если сделаешь, я тебе один поджопник. Достаточно равноценно, я считаю. Ты можешь предложить свою альтернативу.
– Ну, поджопники звучат заманчиво. Давай на них остановимся, – сказал Гуменник.
Угожаев проиграл спор Загитовой, не показав чистые прокаты на Гран-при в Красноярске. Алина пнула его ногой в ягодицы во влоге для Первого канала