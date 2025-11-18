  • Спортс
  • «Если не сделаешь, я тебе два поджопника, а если сделаешь, я тебе один поджопник». Загитова поспорила с Гуменником на чистый прокат во влоге Первого канала
373

«Если не сделаешь, я тебе два поджопника, а если сделаешь, я тебе один поджопник». Загитова поспорила с Гуменником на чистый прокат во влоге Первого канала

Алина Загитова поспорила с Петром Гуменником.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поспорила с Петром Гуменником во влоге Первого канала на этапе Гран-при России в Москве. 

На турнире Гуменник занял третье место. После проката он прокомментировал выступление. 

– Были свои минусы, недостатки. Также были плюсы. Прокат вполне достойный. Не набрал достаточную форму, выносливости не хватило, поэтому вторую половину программы не удалось хорошо прокатать, силы закончились. И в короткой тоже. 

После отдыха я вышел с новыми силами, с энергией, начал вовсю прыгать, туда-сюда крутиться, и спина немного порвалась, так сказать. Пришлось отдых немного продлить. Нужен баланс, чтобы не переусердствовать. 

– Где отдыхал? 

– В Питере.

– Я понимаю там Мальдивы, Дубай, чилишь на пляжике... В Питере что делал?

– Дома было неплохо. Можно было выспаться, не вставал рано. В университет заглянул. Постарался переключиться на университет, чтобы меня не отчислили во время более интенсивных тренировок. Отбалансировал свою жизнь. 

Сейчас буду набирать форму, у меня будут соревнования через неделю в Омске, надеюсь, к ним буду уже лучше готов. 

– Хочешь поспорим? Ты говоришь, что все сделаешь, а я тоже надеюсь, что ты все сделаешь, но если не сделаешь, я тебе два поджопника, а если сделаешь, я тебе один поджопник. Достаточно равноценно, я считаю. Ты можешь предложить свою альтернативу. 

– Ну, поджопники звучат заманчиво. Давай на них остановимся, – сказал Гуменник.

Угожаев проиграл спор Загитовой, не показав чистые прокаты на Гран-при в Красноярске. Алина пнула его ногой в ягодицы во влоге для Первого канала

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Первый канал
logoсборная России
Золотой конек Москвы
logoПетр Гуменник
мужское катание
logoСерия Гран-при России
logoПервый канал
logoАлина Загитова
брань
