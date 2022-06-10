Россиянин Александр Лакерник избран почетным вице-президентом ISU

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Россиянин Александр Лакерник избран почетным вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU) на конгрессе организации в Таиланде.

Ранее 77-летний Лакерник покинул пост вице-президента ISU из-за возрастных ограничений для чиновников организации.

Почетным президентом стал Ян Дайкема, который покинул пост главы ISU. Дайкема вручил Лакернику почетную медаль.

«Работа конгресса была успешной, мы приняли ряд исторических решений. Не сомневаюсь, что у организации отличное будущее с новым экипажем, что господин Ким (новый президент – Sports.ru) приложит все усилия для работы на благо ISU, желаю ему успешной работы.

Я заканчиваю работу на посту президента ISU, конечно, у меня щемит сердце, но я благодарен возможности работать все эти годы на благо ISU. Организация прошла через сложный период, я рад, что нам удалось преодолеть его», – сказал Дайкема.

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