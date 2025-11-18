Дмитрий Пекин: «КНДР – страна очень интересная, своеобразная, не похожая ни на какую другую. Необычным было все: сам город, питание, люди на улицах»

Фигурист Пекин поделился впечатлениями от выступления в шоу в КНДР.

Российский фигурист Дмитрий Пекин рассказал, чем ему запомнилась поездка в КНДР.

Танцоры на льду Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин выступили на фестивале в КНДР, посвященном 80-й годовщине создания Трудовой партии Кореи. Мероприятие прошло с 7 по 9 октября.

«Очень много положительных эмоций оставила эта поездка. До этого мы с Таисией выезжали на соревнования в другую страну всего один раз, выступали на Кубке Содружества в Минске в декабре прошлого года. Поэтому, когда узнали о том, что едем на фестиваль, конечно, обрадовались.

Северная Корея – страна очень интересная, своеобразная, не похожая ни на какую другую, со своей особой атмосферой. Необычным было все: сам город, питание, люди на улицах.

Еще нас с ребятами поразило шоу, проходившее уже не в ледовом дворце, а на стадионе в день закрытия фестиваля, которое мы смотрели уже в качестве зрителей. Такое впечатление, что к нему целый год готовилась вся страна! Очень много народу участвовало в каждом из номеров, было много необычных танцев, уникальных акробатических трюков, спецэффектов, декорации просто потрясающие.

А самые сильные эмоции, конечно же, остались от наших с Таей выступлений. В таких условиях нам еще не доводилось выходить на лед. Накрывала акклиматизация, хотелось спать, но нужно было собраться и катать программы, с которыми мы будем выступать в этом сезоне на соревнованиях. Хоть это и было в рамках шоу, все равно чувствовали ответственность.

Плюс ко всему немного «пугала» атмосфера зала. Все два дня дворец спорта был заполнен до отказа! Прокаты на публике очень много значат для фигуриста, а мы с Таей не избалованы вниманием, нам никогда еще не доводилось выступать при таком количестве зрителей. Так что получили очень полезный опыт.

Мне кажется, все наши ребята, которые присутствовали на фестивале, зарядились этой поездкой, увезли с собой кусочек атмосферы, которая царила на катке. Мы очень хорошо пообщались с китайскими парами, другими фигуристами, все были очень дружелюбны, приглашали приехать в гости.

Уверен, что этот опыт поможет нам в выступлениях на соревнованиях в наступившем сезоне», – сказал Пекин.