  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • «Услышала от представителя судейского корпуса: при таком катании первого дуэта Кагановская и Некрасов могут бороться за золото на чемпионате России». Вайцеховская о танцах
172

«Услышала от представителя судейского корпуса: при таком катании первого дуэта Кагановская и Некрасов могут бороться за золото на чемпионате России». Вайцеховская о танцах

Вайцеховская порассуждала о критериях судейства в танцах на льду.

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о лидерах танцев на льду в преддверии чемпионата России, который пройдет в декабре в Санкт-Петербурге.

«По прошлому сезону казалось, что навязать Александре Степановой и Ивану Букину очень жесткую борьбу сумеют Ирина Хавронина и Девид Нарижный. Но ребят подкосила травма партнера, после которой последний не восстановился до сих пор, и на первые позиции в категории догоняющих вышли Василиса Кагановская и Максим Некрасов. В очном соперничестве на этапе в Красноярске они проиграли Степановой и Букину 6,27 балла.

Но в Москве после почти безукоризненного по оценкам проката победителей я услышала от одного из представителей судейского корпуса: мол, при таком катании первого дуэта Кагановская и Некрасов вполне могут бороться за золото на чемпионате страны. Детализировать свою точку зрения специалист отказался – в ходе соревнований это не позволяют правила. Но слова были произнесены, и можно было как угодно домысливать, что именно имеется в виду.

Наиболее заметная проблема пары пока заключается в явном недостатке скорости в произвольном танце. Если же ее поднимать, неизменно начнет страдать точность шагов в паттернах и дорожках, а значит, могут упасть уровни сложности. Понятно, что по ходу сезона программа будет накатываться и становиться ярче, но это касается не только сильнейшего дуэта, но и тех, кто с ним соревнуется.

Танцы на льду – очень интересная история в плане судейства. В соревнованиях одиночников или спортивных пар не так сложно визуально оценить сложный заход на элемент и выход из него, качество прыжка или вращения. У танцоров же за разбор техники не всегда берутся даже эксперты-комментаторы. А технические специалисты комментариев не дают в принципе.

Рискну предположить, что даже тренеры не всегда способны понять, на какой именно уровень фигуристы исполняют паттерны и дорожки шагов – грани между вторым-третьим и третьим-четвертым сильно размыты. Об этом в свое время говорили Игорь Шпильбанд, Александр Свинин и многие другие специалисты, подчеркивая, что эта размытость критериев позволяет довольно сильно манипулировать оценками.

Потеряли, допустим, Кагановская и Некрасов в ритм-танце в Красноярске один уровень в паттерне, один в поддержке и один в диагональных шагах партнерши – и вот вам разница почти в два балла по базовой оценке. Насколько справедливо потеряли – вопрос другой. Безответный.

Наверное, поэтому единственным доступным критерием оценки для зрителей (да и для журналистов тоже) остается чисто субъективное «нравится – не нравится», – написала Вайцеховская на RT.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: RT
logoИван Букин
logoМаксим Некрасов
logoАлександра Степанова
logoИрина Хавронина
logoсборная России
logoДевид Нарижный
танцы на льду
logoВасилиса Кагановская
logoИгорь Шпильбанд
logoАлександр Свинин
logoСерия Гран-при России
logoчемпионат России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Артем Федотов, Вадим Воронов, Карартынян, Солодников, Семков выступят с короткими программами
32 минуты назад
Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Костылева, Плескачева, Принева, Петрова, Лебедева выступят с короткими программами
42 минуты назад
Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Гусева и Овчинников, Камалдинова и Маришин, Парсегова и Богданов покажут произвольные программы
51 минуту назад
Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Малеина и Самохин, Шепталина и Пекин, Жабина и Башуров покажут произвольные танцы
58 минут назад
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Петросян и Гуменник возьмут медаль на Олимпиаде? Итоги Гран-при в России и США
сегодня, 19:15
Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов
сегодня, 19:05
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо, Грин и Парсонс, Лим и Куан выступят с ритм-танцами
сегодня, 18:20
Елена Костылева: «Наконец-то заселились в отель в Омске. Была очень тяжелая дорога, но сейчас уже все хорошо»
сегодня, 16:21
«Пусть в жизни будет столько света и вдохновения, сколько на шоу «Ассоль». Мечтай, твори и сияй». Загитова поздравила Медведеву с днем рождения
сегодня, 16:09Фото
Татьяна Тарасова: «Ковентри врет. Как МОК не смешивает политику и спорт, если мы не участвуем в соревнованиях? Это чистая ложь»
сегодня, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
Роднина не считает двойными стандартами заявление Ковентри о спортсменах: «Ранее не она принимала решения»
сегодня, 12:47
Екатерина Рыбакова: «Мы не думали о местах и оценках во время подготовки, просто шли и делали свою работу. Очень рады, что у нас сегодня все получилось»
15 ноября, 16:40
Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию, просто так встречаться времени ни у кого нет»
14 ноября, 18:27
Костомаров об Олимпиаде-2026: «Думаю, соревнования, на которых будут выступать наши спортсмены, должны показывать»
14 ноября, 13:47
Светлана Журова: «Медведева и Гайнутдинов – прекрасный творческий союз. Что касается семейной жизни, желаю им родить новых чемпионов»
12 ноября, 12:56
Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»
11 ноября, 19:31
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
10 ноября, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
10 ноября, 14:50
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13