«Услышала от представителя судейского корпуса: при таком катании первого дуэта Кагановская и Некрасов могут бороться за золото на чемпионате России». Вайцеховская о танцах

Вайцеховская порассуждала о критериях судейства в танцах на льду.

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о лидерах танцев на льду в преддверии чемпионата России, который пройдет в декабре в Санкт-Петербурге.

«По прошлому сезону казалось, что навязать Александре Степановой и Ивану Букину очень жесткую борьбу сумеют Ирина Хавронина и Девид Нарижный. Но ребят подкосила травма партнера, после которой последний не восстановился до сих пор, и на первые позиции в категории догоняющих вышли Василиса Кагановская и Максим Некрасов. В очном соперничестве на этапе в Красноярске они проиграли Степановой и Букину 6,27 балла.

Но в Москве после почти безукоризненного по оценкам проката победителей я услышала от одного из представителей судейского корпуса: мол, при таком катании первого дуэта Кагановская и Некрасов вполне могут бороться за золото на чемпионате страны. Детализировать свою точку зрения специалист отказался – в ходе соревнований это не позволяют правила. Но слова были произнесены, и можно было как угодно домысливать, что именно имеется в виду.

Наиболее заметная проблема пары пока заключается в явном недостатке скорости в произвольном танце. Если же ее поднимать, неизменно начнет страдать точность шагов в паттернах и дорожках, а значит, могут упасть уровни сложности. Понятно, что по ходу сезона программа будет накатываться и становиться ярче, но это касается не только сильнейшего дуэта, но и тех, кто с ним соревнуется.

Танцы на льду – очень интересная история в плане судейства. В соревнованиях одиночников или спортивных пар не так сложно визуально оценить сложный заход на элемент и выход из него, качество прыжка или вращения. У танцоров же за разбор техники не всегда берутся даже эксперты-комментаторы. А технические специалисты комментариев не дают в принципе.

Рискну предположить, что даже тренеры не всегда способны понять, на какой именно уровень фигуристы исполняют паттерны и дорожки шагов – грани между вторым-третьим и третьим-четвертым сильно размыты. Об этом в свое время говорили Игорь Шпильбанд, Александр Свинин и многие другие специалисты, подчеркивая, что эта размытость критериев позволяет довольно сильно манипулировать оценками.

Потеряли, допустим, Кагановская и Некрасов в ритм-танце в Красноярске один уровень в паттерне, один в поддержке и один в диагональных шагах партнерши – и вот вам разница почти в два балла по базовой оценке. Насколько справедливо потеряли – вопрос другой. Безответный.

Наверное, поэтому единственным доступным критерием оценки для зрителей (да и для журналистов тоже) остается чисто субъективное «нравится – не нравится», – написала Вайцеховская на RT.