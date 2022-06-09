ISU сократил количество компонентов в фигурном катании с пяти до трех

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Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) сократил количество компонентов в фигурном катании с пяти до трех.

В предыдущие сезоны во вторую оценку входили компоненты «владение коньком» (или «навыки скольжения»), «связующие элементы», «перформанс», «композиция» и «интерпретация музыки». После реформы останутся три – «композиция», «владение коньком» и новый компонент «презентация», который включит в себя элементы «перфоманса» и «интерпретации музыки».

Предложение было разработано рабочей группой техкома ISU под руководством российского арбитра Аллы Шеховцовой.

Почему разделение оценки за компоненты логично, но на самом деле почти не работает

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