ISU сократил количество компонентов в фигурном катании с пяти до трех

Конгресс Международного союза конькобежцев ( ) сократил количество компонентов в фигурном катании с пяти до трех.

В предыдущие сезоны во вторую оценку входили компоненты «владение коньком» (или «навыки скольжения»), «связующие элементы», «перформанс», «композиция» и «интерпретация музыки». После реформы останутся три – «композиция», «владение коньком» и новый компонент «презентация», который включит в себя элементы «перфоманса» и «интерпретации музыки».

Предложение было разработано рабочей группой техкома ISU под руководством российского арбитра .

Почему разделение оценки за компоненты логично, но на самом деле почти не работает