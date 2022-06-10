Кибалко об избрании в совет ISU: «Благодарю всех, кто проявил разум и при голосовании убрал в сторону вещи, которые не должны вмешиваться в вопросы спорта»

Член исполкома Союза конькобежцев России (СКР) Александр Кибалко прокомментировал новость о своем избрании в совет Международного союза конькобежцев (ISU).

О том, что россиянин войдет в совет ISU, стало известно сегодня после голосования на конгрессе организации. Кибалко получил 63 голоса от делегатов.

«Благодарю всех, кто проявил разум и убрал при голосовании в сторону те вещи, которые не должны вмешиваться в вопросы развития спорта, не относящиеся к нему.

Благодарю коллег из фигурного катания за поддержку», – сказал Кибалко и также сообщил, что не будет выдвигать свою кандидатуру в технический комитет ISU.